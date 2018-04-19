Генпрокуратура переждала в суд дело экс-министра юстиций Лавриновича, которого подозревают в захвате госвласти

Генпрокуратура передала в суд обвинение против экс-министра юстиции при Викторе Януковиче - не называя имени бывшего члена Кабмина.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении указывается период занятия должности министром (июль-октябрь 2010 года), по которому велось следствие. В то время главой Минюста был Александр Лавринович.

Его обвиняют в соучастии в узурпации власти Януковичем; ГПУ уточняет – «...в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению Конституции».

Это, утверждают в ГПУ, привело к незаконному расширению полномочий президента, что подпадает под ч. 1 ст. 109 УК (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, а также заговор о совершении таких действий).

Если его вину докажут, Лавриновичу грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Следствие по Януковичу и экс-замглаве Минюста приостановлено из-за объявления их в розыск. Экс-заму Лавриновича избрана мера пресечения - арест. По другим фигурантам дела расследование продолжается, подытожили в ГПУ.

Как известно, Янукович был избран президентом с полномочиями, ограниченными редакцией Конституции 2004 года. После решения Конституционного суда в 2010 году о возврате к редакции Конституции 1996-го Лавринович распорядился обнародовать это решение и привести законодательство в соответствие с ней. Янукович получил широкие президентские полномочия. Лавринович был арестован в сентябре 2017-го, свою вину он не признает.