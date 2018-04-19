Николаевского депутата Чмыря остановили за нарушение ПДД – патрульные заподозрили, что он был пьян

Сергей Чмырь В пригороде Николаева вечером 18 апреля патрульные остановили автомобиль депутата Николаевского облсовета от «Батьківщини» Сергея Чмыря за нарушение правил дорожного движения. Патрульные заподозрили, что депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Внедорожник депутата «Toyota Land Cruiser» остановили в районе поселка Зайчевское, поскольку он нарушил ПДД при обгоне. Во время беседы патрульные заметили, что у депутата, который находился за рулем, есть явные признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на месте происшествия Чмырь отказался, но согласился пройти освидетельствование в медучредении. Чмырь сдал необходимые анализы, пока что неизвестно, какие результаты они показали. Результаты анализов будут в субботу.

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На депутата составили административный протокол по части 2 статьи 122 («Нарушение правил обгона») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как известно, 16 февраля 2017 года в Николаеве Чмыря в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Toyota Land Cruiser» остановили патрульные полицейские. Тогда Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили. По этим материалам в Национальном антикоррупционном бюро в отношении Сергея Чмыря открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Арбузинский районный суд 16 июня 2017 года признал Сергея Чмыря виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Но Чмырь избежал штрафа за пьяное вождение, суд вернул депутату его удостоверение водителя.