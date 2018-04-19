«С целью обеспечения возможной конфискации»: в Николаеве суд по «делу Копейки» арестовал 59 банковских счетов депутата

Игорь Копейка Суд арестовал средства на 59 банковских счетах депутата Николаевского городского совета, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Заводского районного суда Николаева.

Как известно, 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Так, в определении суда указаны номера счетов и отмечается, что они зарегистрированы на имя подозреваемого депутата Николаевского городского совета.

Свое ходатайство прокуратура обусловила тем, что санкция одной из инкриминируемых статей, а именно часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»), кроме наказания в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, предполагает возможную конфискацию имущества.

В итоге суд поддержал ходатайство прокуратуры и арестовал эти банковские счета вместе с находящимися там деньгами.

Отметим, что согласно декларации депутата горсовета Игоря Копейки за 2017 год, у него есть только наличные средства в размере 50 тысяч долларов США и 180 тысяч гривен.

Также он задекларировал, что в прошлом году получил всего 7 тысяч 80 гривен дохода от аренды помещения, а его сын Кирилл продал недвижимость за 16 тысяч 734 гривен.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.