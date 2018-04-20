На Николаевщине суд арестовал мужчин, которые предложили 76-летней пенсионерке подвезти ее и по пути ограбили

На Николаевщине в четверг, 19 апреля, суд арестовал двоих злоумышленников, которые предложили 76-летней пенсионерке подвезти ее, после чего ограбили.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской местной прокуратуры №2.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух мужчин, которые предложили женщине подвезти ее в Николаев, а по пути высадили в безлюдном месте и заставили отдать телефон, золотые серьги и 100 гривен.

Следственный судья, учитывая тяжесть и характер совершенного преступления, отрицательную характеристику подозреваемых и возможные риски, избрал в отношении обоих мужчин меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, что в Николаеве неравнодушные прохожие задержали грабителя, который напал на пенсионерку.