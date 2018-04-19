В Запорожской области мошенник выдавал себя за «председателя ОГА» и требовал от глав районов «собрать деньги на выборы»

Неизвестные мошенники звонили главам районных госадминистраций Запорожской области и посылали им сообщения от якобы председателя ОГА Константина Брыля.

Об этом у себя в Facebook рассказал сам губернатор.

«Речь идет о нескольких звонках и сообщениях в мессенджере с просьбой «срочно собирать средства на выборы». Подчеркиваю: я никогда не собирал денег для такой цели! Будьте осторожны, обращайте внимание не только на фото, но и на номер, с которого вам приходят подобные просьбы и звонки», - написал он.

По словам Брыля, это «информационная манипуляция, которая готовится под митинги и должна стать основой для очередной «зрады».

Напомним, в Киеве полиция задержала двух мошенников, вымогавших $50 тысяч у жертв строительной аферы.