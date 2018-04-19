Двое членов экипажа задержанного судна «Норд» сбежали в Беларусь по российским документам, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба сообщает, что 19 апреля около 6:00 утра двое граждан Украины, членов экипажа задержанного в Азовском море судна «Норд» обманным путем выехали из Украины в Беларусь.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Фейсбуке.

«В аэропорту «Жуляны» на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, на паспортный контроль они предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. Поскольку украинская сторона не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных членов суднокоманды «Норд», они были пропущены через границу и вылетели в Беларусь», - сообщил он.

Слободян также отметил, что на момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не поступало.

«Учитывая то, что есть основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины - членам суднокоманды «Норд» - документов, якобы подтверждающих гражданство РФ, в 15:20, во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск Госпогранслужба отказала в выезде еще семерым гражданам Украины - членам суднокоманды «Норд», которые показали во время контроля аналогичные документы граждан РФ», - добавил спикер ГПСУ.

Документы изъяты. Пограничники составили протоколы о попытке незаконного пересечения госграницы. Материалы направлены в суд.

«Членам суднокоманды «Норд» в очередной раз предложено обратиться в органы Миграционной службы для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях. По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы», - подчеркнул Слободян.

Ранее госпогранслужба Украины сообщала о том, что в ночь на воскресенье, 8 апреля, команда судна «Норд» пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области. По данным ведомства, вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

Во время пограничного контроля лица, ехавшие как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

Напомним, 25 апреля в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации. 6 апреля Херсонский городской суд арестовал его капитана - украинца Владимира Горбенко - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.