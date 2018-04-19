Киевская полиция задержала «клофелинщика», отравившего насмерть двух человек

Правоохранители задержали в Киеве 34-летнего уроженца Харьковской области, который грабил людей, подсыпая им клозепин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Сначала недалеко от станций метро и автовокзала «угощал» потенциальных жертв напитками, в которые подсыпал клозепин, а после потери сознания - грабил пострадавших», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате его действий два человека скончались.

Всего же злоумышленника подозревают в причастности к трем аналогичным преступлениям.

«Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества», - добавил в ведомстве.

Напомним, в Хмельницком задержали «клофелинщиков», подсыпавших женщинам в кофе психотропы – в банду входит уроженка Николаевщины