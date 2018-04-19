В Исландии вор сбежал из тюрьмы и улетел из страны одним рейсом с премьер-министром

Мужчина, совершивший крупнейшее ограбление в истории Исландии, сбежал из тюрьмы и улетел в Швецию одним рейсом с премьер-министром страны Катрин Якобсдоуттир.

Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, заключенный Синдри Тор Стеффансон сбежал из тюрьмы Сон на юге Исландии через окно. Затем мужчине удалось преодолеть около 100 км до Рекьявика и вылететь в Стокгольм. На борту самолета находилась также премьер-министр Исландии, которая летела на встречу с коллегой из Индии.

Полиция полагает, что бежавший заключенный прошел регистрацию под чужим именем. Поскольку Исландия подписала Шенгенское соглашение, пассажирам рейсов в другие страны ЕС не нужно проходить пограничный контроль.

Власти Исландии уже выдали международный ордер на арест Стеффансона и предупредили другие европейские страны о его побеге.

Отметим, что мужчина был один из 11 человек, обвиненных в краже 600 мощных компьютеров для майнинга криптовалют. Украденное оборудование, которое так и не удалось найти, оценивается почти в $2 млн. Это считается самым большим хищением в истории Исландии.

Напомним, на Бали четыре иностранца прорыли 12-метровый тоннель и сбежали из тюрьмы.