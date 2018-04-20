В Запорожье водитель на переходе сбил троих человек и протаранил машину патрульных, уходя от погони

В четверг, 19 апреля, в Запорожье патрульная полиция задержала пьяного 19-летнего водителя, который на глазах у полицейских совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, а потом бросился бежать.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Авария произошла на Чаривной улице. После погони улицами города водителя задержали, заблокировав его движение служебным полицейским автомобилем. Пытаясь уйти от преследования нарушитель повредил машину патрульных. Полицейские оформили пять протоколов о нарушении ПДД: за совершение ДТП, за вождение в пьяном виде, за вождение без прав, за отказ остановиться по требованию полиции, за оставление места ДТП.

Следственная группа зафиксировала нарушения, которые стали причиной нанесения телесных повреждений.

Напомним, в Николаеве возле Варваровского моста «МАЗ» сбил женщину – пострадавшую без сознания госпитализировали.