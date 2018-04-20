«Не удалось скрыть яхту стоимостью в $500 миллионов»: суд Лондона арестовал судно российского миллиардера

Суд арестовал яхту Фархада Ахмедова стоимостью в $500 миллионов

В Четверг, 19 апреля, суд Лондона арестовал 115-метровую яхту Luna стоимостью $492 миллионов, которая принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову.

Об этом сообщает Bloomberg.

Суд постановил, что яхта с двумя вертолетными и площадками должна перейти во владение бывшей жены миллиардера, Татьяне Ахмедовой, с которой он находится в процессе раздела имущества. Сейчас судно находится в сухом доке в Дубае.

По решению судьи, Ахмедов пытался скрыть от британских властей яхту и перегнал ее в Дубай для того, чтобы она была «далеко за пределами досягаемости английского суда».

Ахмедов купил яхту в 2014 году. Во время слушаний он заявил, что его жена раньше была на его содержании. Он также обвинил «циничных адвокатов» за то, что они обратились в лондонский суд за разводом после того, как брак был расторгнут в России.

По мнению российского миллиардера, на решение суда также повлияли напряженные отношения между Россией и Великобританией.

Напомним, ранее сообщалось, окружной суд Никосии 27 декабря постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу «Укртелекома», пишет Financial Times.