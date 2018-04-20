Жителя Нового Буга, изнасиловавшего женщину, суд приговорил к четырем годам тюрьмы

Новобугский районный суд признал виновным 27-летнего местного жителя в изнасиловании 33-летней женщины и назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области по информации Баштанской местной прокуратуры.

Речь идет о преступлении, которое произошло в ночь на 18 июня 2016 года, когда женщина возвращалась домой.

Прокуратура собрала достаточно доказательств вины обвиняемого, поэтому, в понедельник, 16 апреля, решением местного районного суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении по ч. 1 ст. 152 («Изнасилование») УК Украины и назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, что в Полтаве суд приговорил к условному сроку винничанина, который избил и изнасиловал свою бывшую девушку, снял это на видео и опубликовал в соцсети.