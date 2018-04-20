В Донецкой области задержали местного прокурора, который в 2014 году воевал на стороне боевиков «ДНР»

В Донецкой области силовики задержали сотрудника местной прокуратуры, который в 2014 году воевал на стороне боевиков «ДНР».

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной прокуратуры Евгений Бондаренко.

Руководитель областной прокуратуры сообщил, что задержанный прокурор в 2017 году успешно прошел конкурс на должность, а до этого работал госслужащим в исполнительной службе Главного территориального управления юстиции в Донецкой области

«Благодаря сотрудничеству прокуратуры Донецкой области с другими правоохранительными органами разоблачен госслужащий-оборотень. Работая госслужащим в исполнительной службе ГУ юстиции Донецкой области он попробовал свои силы на конкурсе для трудоустройства в органах прокуратуры в 2016 году. По результатам конкурса был трудоустроен прокурором в органах прокуратуры Донецкой области с 2017 года», - написал Бондаренко.

Сообщается что задержанный прокурор в 2014 году входил в состав боевиков «ДНР» и осуществлял вооруженное патрулирование на вражеских блокпостах.

«Установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а нынешний прокурор, входил в состав «ДНР». Длительный промежуток времени осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов «ДНР» для противодействия подразделениям МВД и вооруженных сил Украины», - сообщает Бондаренко.

Прокуратурой Донецкой области сообщил лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного Кодекса Украины («Участие в непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формированиях»). Максимальная мера наказания - 8 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе досудебного расследования будут отработаны возможные версии причастности этого «прокурора» к совершению других преступлений предусмотренных украинским законодательством, в частности, наличие состава преступления по статье 114 Уголовного Кодекса Украины («Шпионаж»).

Напомним, ранее на Донетчине суд оправдал «председателя верховного суда «ДНР». Ранее суд оправдал экс-мэра Стаханова, проводившего «референдум». Также суд оправдал бывшего «министра угольной промышленности ЛНР».