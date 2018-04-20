У жителя Баштанки изъяли марихуаны «для личного пользования» на 100 тысяч гривен

В пятницу, 20 апреля у жителя Баштанки правоохранители изъяли более четырех килограммов марихуаны, стоимостью около 100 тысяч гривен по ценам черного рынка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Когда оперативники Баштанского отдела полиции и Управления противодействия наркопреступности прибыли к 47-летнему злоумышленнику с санкцией, домовладелец добровольно выдал наркотики, однако только часть - другую половину надеялся, что не найдут. Обнаружили ее сотрудники полиции в шкафу в одной из комнат дома.

Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, и по его словам, имеет длительную наркотическую зависимость - на этот раз такое количество наркотиков понадобилась ему лично.

Изъятые наркотики направили на экспертное исследование, после проведения которого будет приниматься решение об окончательной квалификации.

Сейчас действия злоумышленника подпадают под признаки ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафных санкций к лишению свободы на срок до восьми лет.

По данному фатом продолжается расследование уголовного производства.

Напомним, что 6 апреля, в Одессе задержали двоих россиян-наркоторговцев, которые из Николаева, Херсона и оккупированного Крыма перевозили «элитную» коноплю в Одессу.