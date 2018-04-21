Пограничники задержали браконьера на побережье Березанского лимана

Пограничники во время мониторинга береговой полосы в Николаевской области 18 апреля задержали браконьера, который выловил рыбы на 80 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы.

Браконьера из Николаева задержали в районе поселка Черноморка, он незаконно ловил рыбу с помощью трех сетей. Рыбу из сетей выпустили обратно в лиман.

Об обнаружении браконьера пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и прокуратуры. Этот гражданин ранее уже задерживался пограничниками за незаконный вылов рыбы, сейчас по нему ведется следствие по статье 249 Уголовного кодекса («Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом»). Информацию о новом правонарушении приобщат к материалам уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве браконьера «наказали» штрафом в 340 гривен.