Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Кривом Роге

Бабушкинский районный суд Днепра арестовал подозреваемого по делу о ДТП в Кривом Роге Александру Волкову без возможности внесения залога.

Об сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.

«Сегодня, 20 апреля, Бабушкинским районным судом г. Днепра водителю автомобиля Mazda в режиме видеоконференции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога», - говорится в сообщении.

Местное издание «Первый Криворожский» отмечает, что подозреваемый будет содержаться в исправительном учреждении под круглосуточной охраной до 13 июня с учетом рекомендаций врачей.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге на пересечении улиц Металлургов и Героев АТО произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников металлургического комбината.