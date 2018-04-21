В Херсоне задержали варщиков амфетамина – полиция провела обыски и в Николаеве

Сотрудники полиции и СБУ задержали двух подозреваемых в изготовлении и продаже амфетамина в Херсоне и Николаеве – полицейские провели обыски в этих двух городах.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Двух жителей Херсона задержали во время сбыта особо опасного наркотика на сумму в 20 тысяч гривен.

Предварительно установлено, что двое херсонцев 36-ти и 39-ти лет занимались изготовлением и сбытом амфетамина на территории Херсона и Николаева. Наркотик они изготавливали в домашних условиях в квартире одного из фигурантов дела.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция ликвидировала нарколабораторию, которую на съемной квартире обустроил местный житель.