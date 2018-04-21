На Луганщине после завтрака на благотворительном мероприятии 15 детей попали в больницу с пищевым отравлением

В больницы Северодонецка и Лисичанска госпитализировали с различными по тяжести формами отравления 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет после завтрака в одном из заведений общественного питания в Северодонецке.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области.

20 апреля дети из разных городов и районов области участвовали в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее изготовленные завтраки. Уже через несколько часов после еды 15 из 22 детей были госпитализированы.

Председатель Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook сообщил, что мероприятие, на котором пострадали дети, организовал в Северодонецку благотворительный фонд.

Он также отметил, что двое детей после отравления попали в реанимацию и медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

По словам главы Луганской облгосадминистрации, 21 апреля состояние детей улучшилось.

«Благодаря Богу и медикам, с детьми все хорошо! Во всех наблюдается положительная динамика, температуры нет», – написал Юрий Гарбуз.

Следователи открыли уголовное производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений»).

На данный момент полиция проводит следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Определяется точный круг потерпевших, пострадавших от отравления.

Напомним, в Черновцах в школьной столовой отравились более полусотни детей