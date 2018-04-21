В Николаеве на полицейского напал водитель «Газели» и двое его пассажиров

В Николаеве в субботу, 21 апреля, водитель «Газели» и его трое пассажиров напали на патрульного полицейского.

Об этом сообщает «0512».

Происшествие произошло на улице Крылова в Заводском районе Николаева. Во время патрулирования сотрудники полиции заметили автомобиль «Газель», который «нарезал» круги возле жилых домов.

Патрульные остановили автомобиль, а когда полицейский подошел к «Газели», водитель и двое пассажиров напали на патрульного.

Нападавших задержали и доставили в Заводский отдел полиции для выяснения обстоятельств конфликта.

Напомним, под Николаевом братья-рецидивисты устроили погром в магазине и напали на полицейских.