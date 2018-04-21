В Киеве контрразведка задержала полковника запаса ВСУ, который собирал для РФ секретную информацию

Контрразведка совместно с Главным следственным управлением СБУ, под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры, разоблачила и прекратила шпионскую деятельность гражданина Украины, уроженца РФ, полковника запаса ВСУ, сотрудника одного из стратегических военных предприятий в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на контрразведку.

Как сообщили в ведомстве, в июле 2017 гражданин Украины Л. был завербован сотрудником российской военной разведки во время пребывания у близких родственников в России.

За денежное вознаграждение бывший военный собирал с целью передачи российской стороне информацию с ограниченным доступом в сфере обороны нашей страны, в частности, выполнение государственных оборонных заказов рядом ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также новейших авиационных систем обнаружения и наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, разрабатываемых для нужд украинских силовых ведомств и которые используются при осуществлении Операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, для выполнения задания офицера ГУ ГШ ВС РФ раскрытый контрразведкой агент пытался также приобрести беспилотный летательный аппарат с целью осуществления воздушной разведки на стратегически важных военных объектах Украины.

После выполнения разведывательных задач Л. планировал выехать в страну-агрессора и получить российское гражданство по сокращенной процедуре. Установлено, что в настоящее время при содействии сотрудника ГУ ГШ ВС РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в РФ и переоформил военную пенсию для ее получения на территории России.

Сейчас полковник запаса ВСУ задержан, ему сообщено о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Донецкой области задержали местного прокурора, который в 2014 году воевал на стороне боевиков «ДНР»