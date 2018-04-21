В деле Скрипаля определены ключевые подозреваемые, – СМИ

Полиция и спецслужбы Британии определили ключевых подозреваемых в покушении на убийство бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает «The Telegraph».

По информации издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда работает над выстраиванием уголовного дела против лиц, которые, по их сведениям, вернулись в Россию.

Отмечается, что расследование, вероятно, займет еще много месяцев, однако это считается прорывом в выявлении ключевых людей, причастных к нападению.

«The Telegraph» пишет, что полиции удалось определить конкретные имена после изучения списка пассажиров авиарейса, записей с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров.

Также сказано, что Скотланд-Ярд ожидает препятствия со стороны Москвы на пути попыток допросить и привлечь подозреваемых к уголовной ответственности.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе ШиханыСаратовской области.