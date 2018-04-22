В Винницкой области полиция задержала мужчину хранившего у себя дома почти тонну суррогатного алкоголя

В Винницкой области, 21 апреля, работники полиции обнаружили в доме ранее судимого местного жителя более 100 литров спирта, почти 800 литров коньяка и 30 упаковок водки известных торговых брендов. Полиция устанавливает источник происхождения алкоголя.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Так, во время проведения обыска у 47-летнего жителя Могилев-Подольского, полицейские обнаружили бочки с жидкостью прозрачного цвета с запахом спирта, почти 400 пластиковых бутылок с жидкостью и запахом коньяка, тетрапак с водкой, красители, а также другие принадлежности для изготовления и разлива суррогатного алкоголя. Правоохранители вызвали фискальную службу, чтобы задокументировать правонарушение.

Хозяин дома отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого. Отметим, что ранее мужчину привлекали к ответственности за хранение наркотических средств с целью сбыта.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконное изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

Напомним что в Николаеве разоблачили местного жителя, который организовал в подвале подпольное производство алкогольной продукции и табачных изделий.