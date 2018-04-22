Патрульные составили на нардепа Арьева протокол за нарушении ПДД, а он сравнил их с ГАИ

В субботу, 21 апреля, в Киеве сотрудники управления патрульной полиции составили админпротокол на народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Владимира Арьева за нарушение Правил дорожного движения.

Фото протокола разместил на своей странице в Facebook сам нардеп.

«Патрульная полиция Киева, к сожалению, превращается в ГАИ, потому что вместо того чтобы помогать - ловит и штрафует. Фабула проста: еду из больницы записывать сегодняшнюю важнейшую Закрытую Зону о деле бойца Нацгвардии Маркива, который давно находится в итальянской тюрьме. Крещатик перекрыт с самого утра. Разворачиваюсь на перекрестке –формально неправ. И сразу попадаю к патрульным. В Европе, когда перекрывают главные магистрали, выставляют соответствующие знаки, а полицейские помогают водителям объезжать перекрытые участки. Мы все надеялись, что так будет и у нас, когда объявили кредо новой полиции – помогать, а не наказывать. К сожалению, все возвращается к старому доброму карательного стиля. Штраф, безусловно, заплачу – с чисто формальной точки зрения я нарушил. Денег не жалко, жалко разочаровываться в том, что считал необратимой реформой», – написал Арьев.

В ответ на это первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал видео нарушения ПДД Арьевым на своей странице в Facebook.

По словам Билошицкого, патрульными полицейскими действия водителя были расценены по более мягкой квалификации – он был привлечен к ответственности за невыполнение требований дорожного знака, который запрещал осуществления поворота.

«Владимир Игоревич пишет сравнение с Европой, но я никогда не видел, чтобы народные избранники европейских стран, нарушая правила, называли это "формальностью" и обосновывали занятость в исполнении (бесспорно) важного дела - подготовке сюжета телепередачи», – написал он.

В итоге спустя время Арьев добавил, что с ним связался начальник патрульной полиции Евгений Жуков.

«Мы очень хорошо поговорили. Он пообещал, что учтет замечания в работе службы, а я сказал, что не буду сравнивать патруль с ГАИ. Как выпишусь из больницы заеду поговорить лично. Пример конструктивного и открытой позиции», – написал Арьев.

При этом он сообщил, что штраф уплатил.

Напомним, в пригороде Николаева вечером 18 апреля патрульные остановили автомобиль депутата Николаевского облсовета от «Батьківщини» Сергея Чмыря за нарушение правил дорожного движения. Патрульные заподозрили, что депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже в Николаевской областной парторганизации ВО «Батьківщина» заявили, что депутат находился за рулем в трезвом состоянии, а от прохождения теста на опьянение на месте он отказался из-за боязни возможной провокации со стороны патрульных.