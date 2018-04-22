«Коррупция и превышение служебных полномочий»: На Одессчине задержали гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом

В Одесской области задержали гражданина Российской Федерации, которого разыскивает Интерпол.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На пункте пропуска «Платоново» пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий.

О данном факте проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Правонарушитель передан представителям национальной полиции.

Напомним, что в Киеве контрразведка задержала полковника запаса ВСУ, который собирал для РФ секретную информацию.