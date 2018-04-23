«Четыре килограмма кокаина»: СБУ задержала иностранного наркокурьера в Одесском аэропорту

СБУ изъяла кокаин в Одесском аэропорту

Сотрудники СБУ совместно с таможенниками под процессуальным руководством прокуратуры изъяли четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера в Одесском международном аэропорту.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



Правоохранители получили информацию от партнеров из стран ЕС о существовании контрабандного наркоканала. При осмотре багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, скрытых в личных вещах. Экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин, стоимость наркотика по ценам «черного рынка» составляет четыреста тысяч долларов США.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Решением Приморского райсуда Одессы задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, размером в 5 миллионов гривен.

СБУ изъяла кокаин в Одесском аэропорту

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее сообщалось, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Днепропетровской крупную нарколабораторию по изготовлению метадона – количество этого изъятого наркотика стало рекордным в истории Украины.