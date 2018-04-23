«По факту подготовки к диверсии»: СБУ нагрянула с обысками в «Мотор Сич»

Служба безопасности проводит обыски в публичном акционерном обществе «Мотор Сич» в Запорожье.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

На вопрос проходят сейчас обыски на предприятии, Гитлянская ответила:

- Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии.

Она также сообщила, что обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.

Позже Гитлянская добавила, что обыски проводятся в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

- Обыски проводятся в рамках статьи 113 УК (подготовка к диверсии) по факту подготовки к диверсии, - сказала она.

Обыски на предприятии Мотор Сич в Запорожье связаны с ходатайством СБУ о наложении ареста на 41% акций компании. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.

- В 7-00 пришли на проходную люди в масках с предписанием суда об обысках в рамках дела о подготовке к диверсии. Был конфликт с сотрудниками охраны. Сейчас проходят обыски в кабинетах руководства. Информацию и компьютеры не изымают, - сообщил глава набсовета Мотор Сич Анатолий Малыш.

Он подтвердил информацию о том, что обыски связаны с ходатайством СБУ о наложении ареста на 41% акций компании Мотор Сич, которое в июле 2017 года удовлетворил Шевченковский районный суд в целях обеспечения государственных интересов.

Владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев ранее рассказал, как работает завод на оккупированной территории.

В июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат. Тогда на объектах предприятия и в ключевых лиц провели обыски.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на войну России с Украиной, «Мотор Сич» продолжает поставлять авиадвигатели в РФ.

«Мотор Сич» - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.