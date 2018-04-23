В Николаеве суд снова перенес апелляцию на приговор «дела 2 мая» – не явились более десятка фигурантов

Судьи Оксана Куценко, Николай Миняйло, Наталья Чебанова-Губарева В понедельник, 23 апреля, Апелляционный суд Николаева перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны обвинения на оправдательный приговор фигурантам «дела 2 мая».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 27 февраля Апелляционный суд Николаевской области огласил перерыв до 23 апреля по данному делу для получения мнения всех участников процесса для принятия решения о проведении заседания в режиме видеоконференции.

В этот раз на судебное заседание явился Сергей Долженков, который до 17 июня находится под стражей. Также присутствовал Евгений Мефедов, дело которого перенаправили в николаевский Апелляционный суд в связи с «нарушением правил территориальной подсудности». Кроме того, явились двое оправданных по «делу 2 мая»: Николай Емельянов и Евгений Грищук.

При этом в суд снова не явились остальные фигуранты производства: Власенко, Глизнуца, Гулий, Зайцев, Зибницкий, Ильиницкий, Ковшов, Корчинский, Михайлов, Романюк, Рудика, Сакауов, Суханов, Шапка.

Евгений Мефедов Сергей Долженков Евгений Грищук Николай Емельянов

Прокурор Оксана Мысько (слева на фото) Кроме того, стало известно, что сторона защиты в лице Рыбина подала ходатайство об отложении рассмотрения дела, где он также просил суд назначить видеоконференцию для возможности участия оправданного.

В ходе заседания прокурор заявила о том, что на рассмотрении апелляционной жалобы отсутствуют остальные оправданные по данному делу, в результате чего неизвестно мнение остальных оправданных фигурантов дела. Кроме того, Мысько отметила, что если они в очередной раз не являются на заседание, то необходимо поднять вопрос о принудительном приводе в суд.

Адвокат Долженкова Ольга Балашова попросила суд перенести рассмотрение в связи с тем, что отсутствуют остальные оправданных, к тому же, по ее словам, часть из них могла быть не уведомлена заранее о судебном заседании. В свою очередь, Долженков полностью поддержал позицию адвоката и просил суд уведомить остальных должным образом и провести заседание в режиме видеоконференции из Апелляционного суда города Одессы.

Адвокат Долженкова Ольгой Балашовой Данную позицию поддержал и Евгений Мефедов, который помимо прочего заявил, что на заседании также нет и его адвоката. Двое других, Емельянов и Грищук, также согласились с просьбой Балашовой касательно видеоконференции.

В результате, коллегией судей в лице Николая Миняйло, Оксаны Куценко и Натальи Чебановой-Губаревой было принято решение о переносе рассмотрения апелляционной жалобы стороны гособвинения на 11 июня.

Стоит отметить, что в здании суда применялись повышенные меры безопасности: присутствовал конвой, сопровождающий арестованных Долженкова и Мефедова, сотрудники полиции и экипаж полиции спецназначения.

Напомним, что 18 сентября горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. В начале ноября этого года появилась информация, что апелляцию на решение суда по «делу 2 мая» рассмотрят в Николаеве.