На Николаевщине полиция и рыбоохрана изъяли 174 браконьерских орудия для ловли раков

На Новоодесском направлении Николаевщины, у реки Южный Буг полицейские группы поддержки общественного порядка на воде совместно с работниками Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области в течение двух дней отрабатывали оперативно-профилактическую отработку «Нерест».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, вблизи села Гурьевка правоохранители обнаружили и изъяли 167 браконьерских орудий для ловли раков. А в акватории села Ковалевка - 6 незаконных рыболовных сетей, в которых находилось 20 особей карася и 7 браконьерских орудий для ловли раков.

Отмечается, что по каждому факту изъятия браконьерских снастей представители Управления государственного агентства рыбного хозяйства составили соответствующие акты. Им же полицейские передали незаконные орудия для ловли рыбы и раков вместе с уловом, для дальнейшего уничтожения и реализации.

Ранее сообщалось, что возле села Лиманное Березанского района на акватории реки Березань рыбоохрана и пограничники задержали двух браконьеров с уловом рыбы и креветки на сумму почти 76 тысяч гривен.