Неоднократно обращался к Луценко с просьбой об экстрадиции в Украину, - экс-нардеп Шепелев

Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась выдать бывшего депутата от «Партии Регионов» Александра Шепелева украинской стороне.

Об этом сообщил сам задержанный в ответе на вопросы «Украинской правды».

- Я действительно задерживался правоохранителями Российской Федерации в связи с тем, что пребывал в розыскной базе Интерпола, 16 месяцев находился под стражей до окончания экстрадиционной проверки, по результатам которой Российская Федерация отказалась выдать меня украинской стороне, – сообщил он.

По словам Шепелева, после этого ему предоставили политическое убежище. При этом он неоднократно просил экстрадировать его в Украину.

- Я неоднократно письменно обращался в Генеральную прокуратуру РФ и к послу Украины в РФ с просьбой экстрадировать меня в Украину, а также направил около 20 телеграмм и обращений Генеральному прокурору Украины Луценко Ю.В. с аналогичной просьбой, – добавил экс-нардеп.

Ранее сообщалось, что задержанный экс-нардеп Александр Шепелев заявил в Печерском райсуде, где ему избирают меру пресечения, что ему сломали челюсть и похитили сотрудники военной прокуратуры. По его словам, фактическое похищение произошло раньше, чем задержание.

Отметим, что у задержанного экс-нардепа Шепелева нашли удостоверение «МГБ ДНР».

Напомним, в России выпустили из СИЗО беглого экс-нардепа, которого в Украине подозревают в хищении полумиллиарда гривен.

Как известно, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку «Батьківщини», но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов. Шепелев обвиняется в хищении средств «Родовид Банка» на сумму более 220 миллионов, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 миллиона гривен в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО. В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали российские правоохранители в подмосковном поселке Горки.