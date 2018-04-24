В Петербурге прохожий нашел на улице записку и помог спасти похищенного мужчину

Случайный прохожий помог освободить 40-летнего мужчину, которого похитили и удерживали в квартире в Петербурге.

Об этом сообщает «Сноб».

Мужчину, личность которого не раскрывается, похитили пятеро злоумышленников. Петербуржца заперли в квартире, расположенной в доме 5/28 на Оранжерейной улице. У мужчины отняли документы, телефон и деньги, после чего потребовали, чтобы он подписал некие документы.

В определенный момент мужчина смог выбросить в окно записку, в которой попросил о помощи. Лист бумаги нашел прохожий, который обратился в полицию. В итоге в минувшую пятницу, 20 апреля, в дом, где удерживали потерпевшего, ворвались два наряда групп задержания, которые спасли человека и задержали подозреваемых. Полиция собирается возбудить уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины похитил свою бывшую жену и угрожал ей убийством.