Харьковский суд приговорил к трем годам тюрьмы 18-летнего мажора, который сбил насмерть пешехода и сбежал с места аварии

Суд вынес обвинительный приговор 18-летнему водителю Toyota Cаmry Тиграну Енгибаряну, который 16 января на пешеходном переходе на Салтовском шоссе в Харькове насмерть сбил 17-летнего парня.

Об этом сообщает Hromadske.kh.

Его приговорили к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Енгибаряну было объявлено подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть, и заведомом оставлении без помощи пострадавшего (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Максимальная санкция предусматривала восемь лет лишения свободы. Прокуратура ходатайствовала о пятилетнем заключении виновника ДТП.

Напомним, 16 января в Харькове автомобиль Toyota Camry с номерами 5050 на светофоре сбил парня, который от удара дважды перевернулся в воздухе. Пострадавший от полученных травм погиб на месте, а водитель уехал с места аварии, но вскоре был задержан. Как сообщили в полиции, за рулем машины находился 18-летний парень. Следователи предъявили ему подозрение по статье 286 УК Украины («нарушение ПДД»).