«Обратная связь»: Руководство патрульной полиции встретилось с нардепом Арьевым, которого оштрафовали за нарушение ПДД

Билошицкий, Жуков, Арьев Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков встретился с нардепом от Блока Петра Порошенко Владимиром Арьевым для разрешения сложившейся ситуации.

Об этом Жуков сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что в субботу, 21 апреля, в Киеве сотрудники управления патрульной полиции составили админпротокол на народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Владимира Арьева за нарушение Правил дорожного движения. В ответ нардеп сравнил их с ГАИ.

Так, начальник Департамента встретился с Арьевым и своим заместителем Алексеем Билошицким, который опубликовал видео нарушения ПДД Арьевым на своей странице в Facebook и обсудил произошедшее.

«Пришли к общему знаменателю и обсудили момент взаимодействия. Ведь мы все вместе хотим улучшить процессы, которые связаны с безопасностью дорожного движения. И, как правило, все спорные ситуации происходят из-за отсутствия нормальной коммуникации! Патрульная полиция всегда рада оказать помощь в любой ситуации», - написал он.



Ранее сообщалось, что николаевского депутата Чмыря остановили за нарушение ПДД – патрульные заподозрили, что он был пьян. Однако позднее николаевские БЮТовцы отрапортовали, что в этот раз депутат Чмырь оказался трезвым, а действия патрульных назвали провокацией