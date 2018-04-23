Подозреваемого в убийстве экс-судью Рудяка исключили из штата Центрального райсуда

В Николаеве Андрея Рудяка исключили из штата Центрального районного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

В соответствии с приказом председателя Центрального районного суда Галины Подзигун, бывшего судью Андрея Рудяка исключили из штата суда с 23 апреля 2018 года. Основанием для исключения Андрея Рудяка из штата является решение Высшего совета правосудия, согласного которому Андрея Рудяка уволили с должности судьи.

Как известно, 12 декабря 2013 года умер председатель Заводского районного суда города Николаева Александр Рудяк, оставивший после себя большое наследство. 1 августа 2014 года без вести пропала его вдова Татьяна Рудяк, работавшая заместителем начальника управления Главгосслужбы в Николаевской области. В итоге спустя неделю после похищения тело женщины в целлофановом пакете нашли в реке под Николаевом.

По подозрению в совершении данного убийства были задержаны три исполнителя - киллеры из Николаева, Винницы и Днепропетровска, а также брат судьи Андрея Рудяка адвокат Сергей Рудяк. Последние двое «проходят» по делу как заказчики убийства, которое было совершено на почве раздела богатого наследства Александра Рудяка. Согласно обвинительному акту прокуратуры, убийство женщины заказали ее пасынки адвокат Сергей Рудяк и судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк трем ранее судимым мужчинам, которым братья Рудяки заплатили 6,5 тысяч долларов за убийство мачехи.

Судья Андрей Рудяк сбежал из Украины 14 января 2015 года, он пересек границу Беларуси в Черниговской области. Только через месяц после этого он был объявлен в международный розыск. На данный момент он пребывает в оккупированном Крыму. В августе 2017 года сотрудники российского национального бюро Интерпола задержали Андрея Рудяка на территории Крыма, но отпустили его.