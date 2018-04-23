В Николаеве водная полиция задержала воров на лодке

В Николаеве полиция задержала воров, которые похитили 600 килограммов металла с территории предприятия «Нибулон».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

18 апреля около 22:00 группа поддержки охраны общественного порядка на воде во время отработки акватории Южного Буга возле станции причала на Каботажном спуске обнаружила лодку, недалеко от которой находились четверо мужчин.

«Позже выяснилось, что они совершили кражу металлических изделий с территории «Нибулона». Злоумышленники погрузили краденое на лодку и отправились к причалу, где начали его разгружать. Именно за этим занятием их и застали правоохранители. Задержанными оказались работники фирмы-подрядчика по обслуживанию причала вышеуказанного предприятия возрастом от 23 до 27 лет. Только один из четырех задержанных является жителем Николаева, трое других – жители Очакова, Хмельницкой и Черниговской областей», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее николаевская водная полиция провела испытания катера на реке.