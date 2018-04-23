«Заболела судья»: Заседание по продлению меры пресечения Титову вновь не состоялось, но назначено на конец недели

Судебное заседание по продлению меры пресечения Михаилу Титову, которого прокуратура Николаевской области подозревает в создании ОПГ и еще ряде преступлений, не состоялось в назначенную дату, 23 апреля, однако назначено на конец текущей недели.

Об этом в ходе брифинга, который состоялся 23 апреля сообщил адвокат Титова Сергей Войченко.

Как известно, 20 апреля Жовтневый районный суд Мариуполя огласил перерыв в судебном заседании по рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения Михаилу Титову из-за его госпитализации.

Также Войченко отметил, что судья, которая должна была рассмотреть ходатайство в понедельник, 23 апреля, на данный момент заболела, в связи с чем повторно был оглашен перерыв в заседании.

– На данный момент в этом уголовном производстве Титов единственный, кому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако, когда мы начали слушать, у стороны защиты было много ходатайств, мы приобщили более тысячи листов дела, большое количество невыполненных решений судом по этому делу. То есть полностью разбиваются аргументы прокуратуры. В ходе рассмотрения председательствующая судья заболела. Состоялась замена судьи, соответственно. Это все произошло не по вине Титова (имеется в виду его госпитализация в связи с ухудшением состояния здоровья, - прим.), – сказал Войченко.

Кроме того, по его словам, следующее судебное заседание должно быть назначено до конца текущей недели.

– Хочу обратить внимание, что на данный момент Титов уже три дня не имеет никакой меры пресечения, поскольку еще не до конца рассмотрен судом вопрос о продлении меры пресечения, хоть и судья уже и не должен был бы рассматривать, но он должен принять решение. Следующее судебное заседание назначено на конец недели. Мы понимаем, что прокуратура будет избирать ему новую меру пресечения, и, возможно, будут ходатайствовать о содержании под стражей, – добавил он.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом недавно прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.