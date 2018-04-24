Мэр Одессы Труханов входил в преступную группировку и имел доли в офшорных компаниях, - западные СМИ

Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

В 90-х годах во время развала СССР, членам группировки удалось переехать в европейские страны. Они использовали Италию, как свою базу. Тогда полиция начала их подозревать в контрабанде наркотиков и оружия.

«В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали шаги и передвижения членов группировки по всему континенту. Полицейские записывали их телефонные разговоры и то, о чем говорили мужчины, было очень жестоким», — отмечает ВВС.

«Они описывали убийства, которые были особенно жестокими ..»Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась .. Я убил его многими ударами. «Они были чрезвычайно жестокими», — вспоминает заместитель комиссара итальянской государственной полиции Нунция Савино.

Отмечается, что эта банда была организована в соответствии со строгими мафиозными линиями, причем каждый член имел свою роль.

Среди них были:

Александр Ангерт по прозвищу Дон Одессы. По информации полиции, однажды его посадили за убийство.

Николай Фомичев, которого описывают, как «жестокого вооруженного человека».

Геннадий Труханов — по словам Савино, он учил членов банды «рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия».

Несмотря на имеющиеся доказательства, большинству членов банды никогда не предъявили обвинения, потому что их преступления, как отмечает издание, не были совершены в Италии. В конце концов, расследование против мафии было прекращено.

Как отмечает ВВС, члены этой группировки «искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных денег в лондонском рынке недвижимости».

«Мужчины скрыли свои имена от публичной информации, используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, где это было возможно стать анонимным владельцем», — поясняет издание.

Благодаря полученным документам The Paradise Papers, журналисты-расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги.

Согласно им, стало известно, что бухгалтер из Лондона Александр Попивкер (Alexander Popivker) создал и руководил десятками офшорных компаний — известных как Rubicon Group — с помощью Appleby.

Некоторые из этих компаний использовали члены банды из Одессы, к которым, по утверждениям ВВС, принадлежал Труханов.

«The Paradise Papers указывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby», — говорится в расследовании BBC.

Издание отмечает, что подобные юридические компании должны особенно тщательно проводить проверки по отмыванию денег своих клиентов, если их компании принадлежат политикам или лицам, приближенным к политике.

В то же время эти юридические компании могут позволить другим профессионалам делать соответствующие проверки вместо них.

В Appleby делегировали эти проверки бухгалтеру Александеру Попивкеру. Его сделали «уполномоченным представителем». Это означает, что он мог приводить новые компании в Appleby и поручаться за их владельцев.

Издание пишет, что эти действия легальны. Однако для работы системы необходимо, чтобы этот представитель был независимым и тщательным.

В то же время, по информации издания, Попивкер женат на сестре главы группировки из Одессы Александра Ангерта.

ВВС пишет, что представители компании Appleby якобы годами не знали, что Труханов стал лицом, приближенным к политике.

«Когда компания спросила Попивкера о деньгах, он ответил Appleby «Геннадий Труханов нам неизвестен», но документы в собственных файлах Appleby показывают, что это не так», — отмечает ВВС.

Позже Попивкер прокомментировал ВВС информацию о его клиентах.

«Никогда и ни при каких обстоятельствах ни моя компания ни я лично не были привлечены, ни раньше ни сейчас с клиентом или группой клиентов, когда их деятельность, источники и характер их предложенных операций были под сомнениями касательно их законности», — утверждает британский бухгалтер.

Кроме того, в комментарии ВВС, Труханов так же отрицал опубликованную журналистами информацию. Он отметил, что она «подрывает его честь, достоинство и репутацию».

Напомним, ранее Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».

Справка: Геннадий Труханов родился 17 января 1965 года в Одессе. С 2004 г по 2007 г работал в аппарате Верховной рады Украины. В апреле 2005 г - избран депутатом Одесского городского совета. В 2006- переизбран депутатом Одесского городского совета от Народной партии. Возглавил постоянную комиссию по делам молодежи и спорта Одесского горсовета. На выборах президента в 2010 году был активным участником движения «За Одессу! За Януковича!». Осенью 2010 года возглавлял штаб по выборам в горсовет по мажоритарным округам.

25 мая 2014 г. победил на внеочередных выборах городского головы Одессы, набрав 43,49 % голосов избирателей. Контролирует телеканалы ГЛАС, Плюс и Страна Советов.