В Николаеве суд оставил под стражей членов «банды Апти» и определил каждому из них сумму залога

Фото из архива В понедельник, 23 апреля, Ленинский районный суд Николаева продлил меру пресечения Апти Ислангириеву, Аразу Сулейманову и Руслану Кравчуку в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда Николаева.

Ранее сообщалось, что николаевский менеджер Алексей Прокопов, который проходит в качестве потерпевшего в деле «банды Апти», отказался от своих претензий к подсудимым.

Как уже сообщалось, по информации полиции, преступники длительное время совершали на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров. А в ту ночь они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В судебном заседании прокурор ходатайствовал о продлении им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге судейская коллегия в составе Игоря Коваленко, Юрия Крутия и Дмитрия Захарченко решила оставить фигурантов данного уголовного производства под стражей, при этом определив сумму залога для каждого из обвиняемых.

Как отмечает издание «Новости Н», сумма залога для для Руслана Кравчука составляет 881тысячу гривен, для Апти Ислангириева – 502 тысячи 170 гривен, а для Араза Сулейманова – 352 тысячи 400 гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве суд перенес рассмотрение продления меры пресечения лидеру «банды Апти», поскольку его «группа поддержки» угрожала журналисту.

Напомним, что в ходе заседания, которое состоялось19 марта в Ленинском райсуде обвиняемые угрожали «вскрыться», поскольку они не намерены находиться в СИЗО из-за якобы неправдивых показаний своего бывшего подельника.