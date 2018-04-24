Иностранные владельцы Мотор Сич хотели разрушить предприятие, - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что обыски на предприятии Мотор Сич были связаны с расследованием подготовки разрушения стратегического предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Службой безопасности Украины расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия ОАО Мотор Сич», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. Для реализации этих намерений иностранцами совершено опосредованная концентрация контрольного пакета акций предприятия, которая сейчас оформлена на шесть офшорных компаний и физическое лицо.

Продажа контрольного пакета акций Мотор Сичи проводилась в адрес физических лиц и компаний нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных владельцев покупателей акций, утверждают в СБУ.

Представители иностранной компании намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов.

В связи с этим в рамках уголовного производства в 2017 году, согласно постановлению суда, был наложен арест на пакет акций ОАО Мотор Сич в размере 56%, добавили в СБУ.

Напомним, накануне Служба безопасности провела обыски в компании Мотор Сич в Запорожье. Комментируя действия СБУ в компании заявили, что обыски были связали с ходатайством СБУ о наложении ареста на ее акции.