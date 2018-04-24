«Краснокнижный» браконьер был задержан рыбоохранным патрулем на Николаевщине

«Краснокнижный» браконьер

Во Вторник, 24 апреля, в 02:40 ночи, Государственными инспекторами Николаевского рыбоохранного патруля во время проведения совместного рыбоохранного рейда с сотрудниками ВВС «Очаков» Херсонского пограничного отряда на акватории Днепровско-Бугского лимана в районе села Ивановка Очаковского района (бывшая база отдыха «Полесье») был задержан гражданин 1976 года рождения.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Данным лицом с помощью двух сеток во время весенне-летнего нерестового запрета было незаконно добыто 1 особь севрюги обычной, 18 особей карася серебристого и 1 особь сазана, общим весом 6 кг. Убытки, причиненные при этом рыбному хозяйству Украины, составили 48612 гривен.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по признакам ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Кроме того, орудия лова и водные биоресурсы были изъяты. Для фиксирования факта правонарушения на место была вызвана следственно-оперативная группа Очаковского ОП ГУ ЧП в Николаевской области.

Мужчина сетками тянул севрюгу, сазана и серебристого карася

Отметим, что севрюга обычная занесена в Красную книгу Украины как исчезающий вид, поэтому убытки, которые наносятся ее незаконным добыванием, представляют немалый размер независимо от нерестового запрета.

Напомним, ранее сообщалось, возле села Лиманное Березанского района на акватории реки Березань рыбоохрана и пограничники задержали двух браконьеров с уловом рыбы и креветки на сумму почти 76 тысяч гривен.