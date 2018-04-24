ОРДЛО являются оккупированными Россией территориями, - ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию ОРДЛО Российской Федерацией.
Об этом сообщает Европравда.
Об этом речь идет в резолюции «О чрезвычайном положении...», посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.
Сейчас такую возможность задействовали три государства - Украина (после нападения РФ), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).
При рассмотрении украинского блока Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются «временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией».
За две соответствующие поправки проголосовало 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.
Против подтверждения такого признания голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецким «Левым» и «Альтернативе для Германии», а также нидерландской Соцпартии.
Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая совершена в нарушение международного гуманитарного права и принципов Совета Европы.
Напомним, ранее ПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность в Украине.