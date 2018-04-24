«Перепутали с другими»: В Мексике похитили и пытали троих студентов, а после убийства растворили тела в кислоте

Фото иллюстративное В Мексике обнаружили тела трех студентов, которых после убийства растворили в кислоте. По версии следствия, жертв перепутали с членами конкурентной преступной группировки.

Об этом сообщает Reuters, передает Wprost.

В марте текущего года по западному региону Мексики Ялиско путешествовали трое студентов, однако в определенный момент машина, на которой они передвигались, сломалась. После вынужденной остановки их похитили по меньшей мере шестеро людей.

Издание отмечает, что сначала студентов пытали, после чего убили, а тела растворили в кислоте для того, чтобы не оставить после себя следов преступления. По данному делу уже арестовано два человека. Как сообщил прокурор региона, виновники убийства перепутали своих жертв с членами конкурентной группировки. Такая ошибка произошла в связи с тем, что студенты были причастны к членам другого преступного формирования.

Согласно данным расследования, в месте, где были обнаружены их тела, также находились останки других людей. Ответственность за их смерть также несут и другие участники группировки.

Как сообщает Reuters, в Мексике часто случаются похищения, пытки, убийства людей. При том от тел во многих случая избавляются именно с помощью кислоты. За такими преступлениями зачастую стоят члены преступных группировок. Стоит отметить, что по информации издания, в 2017 году в Мексике было убито более 25 тысяч людей.

Напомним, что в конце сентября 2014 года в городе Игуала, расположенном к юго-западу от Мехико, бесследно пропали 43 студента, которых преступникам из местной наркомафии передали полицейские по приказу мэра города.