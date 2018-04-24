«Сменил фамилию и прибыл с новым паспортом»: из Украины снова выдворили криминального авторитета «Тенго Питерского»

Правоохранители в очередной раз выдворили из Украины гражданина Грузии Тенгиза Чару, известного в криминальном мире как «Тенго Галльский» или «Тенго Питерский».

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Работники уголовного розыска получили информацию, что криминальный авторитет, которого они задержали в прошлом году и выдворили на его родину, снова вернулся в Украину и находится в Днепре. Правоохранители отправились в командировку и задержали его.

35-летний гражданин Грузии, известный в криминальном мире как «Тенго Питерский», был коронован в 2014 году в Санкт-Петербурге. Он был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - за покушение на убийство.

- Установлено, что «Тенго Питерский» прибыл в 2018 году в аэропорт «Борисполь», после чего отправился в город Днепр. Мужчина сменил фамилию и прилетел с новым паспортом. В Украине «Тенго Питерский» встречался с коллегами из уголовного мира, пытался перераспределить сферы влияния. Согласно оперативной информации, «вора в законе» интересовали все направления криминала - ограбления и незаконные завладения автомобилями, - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Отмечается, что сотрудники киевской полиции «провели «Тенго Питерского» в принудительное путешествие назад в Турцию». Решается вопрос о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на три года.

Напомним, в Одессе задержали и выдворили из страны грузинского «вора в законе» по кличке «Ираклий Хуту».