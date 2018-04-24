На Николаевщине завели дело на полицейского, который якобы высылал свои интимные фото несовершеннолетней

Сотрудник Еланецкого отделения полиции подозревается в том, что якобы высылал свои интимные фото несовершеннолетней девушке. В отношении него начато уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Сотрудники Еланецкого отделения полиции в сети Интернет обнаружили информацию о том, что один из сотрудников указанного отделения посылал свои интимные фото несовершеннолетней местной жительнице. По данному факту начато расследование уголовного производства по части 2 статьи 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических изображений») Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.

С целью проведения полного и беспристрастного расследования указанный сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования. Для проведения экспертизы изъяты компьютерная техника и мобильный телефон. Полицейскому грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее суд отказал прокуратуре в сделке с условным сроком для иностранца, задержанного в Николаеве за съемку порно с участием несовершеннолетних.