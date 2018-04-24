На Сумщине задержали угонщиков фуры с тысячью телевизорами

В Сумской области правоохранители задержали четырех человек, которые в декабре 2017 угнали фуру с 1067 телевизорами и 9 мониторами.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Установлено, что ранее неоднократно судимый житель Чернигова узнал о договоре купли-продажи между российским производителем телевизоров торговой марки «LG» и двумя киевскими предприятиями. И уже с ноября 2017 злоумышленник начал планировать похищение.

Он привлек к противоправной деятельности еще троих человек и арендовал у жителя Глуховского района гараж-бокс. Следующим шагом стало трудоустройство одного из сообщников водителем к предпринимателю-перевозчику.

27 декабря 2017 года водитель фуры пересек госграницу Украины на международном пункте пропуска «Бачевск» и доставил товар в арендованный гараж.

«В дальнейшем похищенное имущество участники преступной группы перегрузили в другие транспортные средства и доставили в г. Чернигов, где его реализовали. Стоимость похищенных телевизоров и мониторов составляет 5 млн 836 тыс грн, автотранспорт оценен в 446 тыс грн», - отмечается в сообщении.

В вторник, 24 апреля правоохранители провели 28 обысков на территории Сумской, Черниговской, Киевской и Винницкой областей по месту жительства фигурантов, их гаражах и в возможных местах нахождения похищенного имущества (склады и другие помещения).

В ходе обысков изъята часть похищенных телевизоров, транспортные средства, документы, дымовые шашки, боеприпасы, а также 26 тыс. долларов США наличными.

Четыре человека задержаны в порядке ст. 208 УПК, им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК. Досудебное расследование продолжается, задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Николаеве водная полиция задержала воров на лодке.