В Херсоне убит бизнесмен, у которого был конфликт из-за недвижимости с экс-мэром Сальдо

Во вторник вечером, 24 апреля, в Днепровском районе города Херсона был убит 49-летний местный житель и ранен еще один мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

Сообщение о преступлении поступило в «Единый центр 102» полиции Херсонщины в 19:25, звонил местный житель.

«Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого. В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции», – говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что неизвестный злоумышленник произвел несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся. По указанию и.о. начальника полиции Херсонщины Николая Вербицкого был введен в действие полицейский оперативный план «Сирена».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

По информации депутата Херсонского горсовета, убитым оказался бизнесмен Игорь Пащенко, а ранение получил его охранник.

Игорь Пащенко стал известен в городе после конфликта с экс-мэром Владимиром Сальдо. Так, история началась с его брата - Дениса Пащенко, пишет издание «Мост».

Причем, конфликт разгорелся не в Украине, а Доминиканской республике. Так, тогда Владимир Сальдо оказался в местной тюрьме. Он обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении. В свою очередь Денис Пащенко заявлял, что он жертва.

В итоге, головная палата Апелляционного суда Сан-Педро де Макорис сочла слова свидетелей достаточными для признания Владимира Сальдо виновным в «насильственном удержании» человека.

Его приговорили к тюремному заключению сроком на 25 лет, обязав также выплатить Денису Пащенко «моральную компенсацию» в 25 миллионов доминиканских песо (около полумиллиона долларов США). Суд также выдал ордер на арест или международное задержание.

Но поскольку между Украиной и Доминиканской Республикой нет договоренности об экстрадиции осужденных, Владимир Сальдо обошелся малой кровью.

После этого часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко.

Недавно экс-мэр вернул себе один из таких объектов и якобы силовым путем захватил его. Сам Пащенко пытался отвоевать его через суд и утверждал, что купил объект у Сальдо.

Напомним, ранее в Николаеве Центральный районный суд арестовал двух подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова.