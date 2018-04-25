В Киеве НАБУ задержало на крупной взятке сотрудника СБУ

Во вторник, 24 апреля, в Киеве на улице Саксаганского, 77 детективы НАБУ задержали сотрудника Службы безопасности Украины на крупной взятке.

Об этом сообщает «Прямой».

- По некоторой из информаций, это работник СБУ Карамушка. В настоящее время никто не комментирует: ни причин, ни фамилии задержанного, - рассказывает корреспондент.

Отметим, на видео с места событий видно, что задержание происходит с участием сотрудников НАБУ.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook подтвердила задержания их сотрудника на взятке.

«Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ относительно задержанного на взятке сотрудника столичного Главка СБУ. С июня 2015 года в СБУ началась работа по очистке Службы от предателей и коррупционеров. За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры, - написала пресс-секретарь.

Напомним, в Одессе СБУшник «сдал» наркоторговцев, которые предлагали ему 20 тысяч долларов.