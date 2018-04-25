Николаевского бизнесмена Пелипаса суд отпустил под личное обязательство по ходатайству прокуратуры

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В Заводском районной суде Николаева во вторник, 24 апреля, состоялось заседание по продлению меры пресечения бизнесмену Алексею Пелипасу в режиме видеоконференции с Жовтневым судом Мариуполя.

Об этом сообщает издание «Новости Н».

В ходе заседания сторона гособвинения в лице прокурора Вадима Ясько ходатайствовала о проделении Пелипасу меры пресечения в виде личного обязательства, аргументируя это тем, что шесть месяцев домашнего ареста уже истекли. Кроме того, прокурор заявил, что в протоколах допросов четыре свидетеля указывают на Пелипаса, как на участника ОПГ Михаила Титова. Также он отметил, что, согласно материалам НСРД, подтверждается связь Пелипаса с Титовым.

Как отмечает издание, в ходе изучения протоколов допроса фамилия подозреваемого практически не упоминалась.

В свою очередь, Пелипас просил суд не продлевать ему личное обязательство, аргументируя это тем, что ему необходимо выехать в другие города на лечение, а, согласно ходатайству, прокуратуры, он не сможет покидать пределы Николаевской области.

В итоге, судья Жовтневого суда Мариуполя постановил продлить Алексею Пелипасу меру пресечения в виде личного обязательства.  

Напомним, что 29 августа сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения

Напомним, что прокуратура называет Алексея Пелипаса одним из членов ОПГ Михаила Титова. 

Виолетта Чех

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