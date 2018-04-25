На Донетчине на пункте пропуска СБУ задержала боевика «ЛНР», ехавшего получать украинский загранпаспорт

На КПВВ «Зайцево» в Донецкой области задержан мужчина, подозреваемый в причастности к незаконным вооруженным формированиям «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

При досмотре жителя Краснодонского района правоохранители обнаружили военный билет «2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР». Мужчина прятал его в обуви, передают в спецслужбе.

Как отмечают в СБУ, подозреваемый пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию для получения заграничного паспорта гражданина Украины.

«Документ был нужен для оформления поездки в одну из стран Ближнего Востока, где боевик планировал стать наемником в незаконном вооруженном формировании, созданном кураторами из спецслужб РФ», — сказано в сообщении.

По данным силовиков, задержанный находился на боевых позициях боевиков во время обстрелов Станицы Луганской. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации, руководство или участие в ней), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на границе с аннексированным Крымом пограничники задержали доверенное лицо Путина.