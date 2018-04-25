Спецслужбы Беларуси пытались завербовать украинца, приезжавшего навещать родственников, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности разоблачили попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами Беларуси.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина периодически выезжал в Беларусь, чтобы посетить родственников. Во время очередной поездки он был задержан правоохранителями за якобы нарушение правил торговли.

Представители КГБ Беларуси, угрожая уголовным преследованием, требовали от мужчины передавать информацию о военных объектах, размещенных на приграничной территории. Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время поездок.

Вернувшись домой, мужчина обратился в СБУ и предоставил все необходимые показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных перед ним задачах.

«Согласно ст.111 Уголовного кодекса, государственная измена наказывается лишением свободы сроком до 15 лет. Учитывая тот факт, что гражданин Украины не выполнил преступной задачи спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними, суд освободил его от уголовной ответственности, что предусмотрено законодательством», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СБУ рассказала про еще один случай вербовки украинских заробитчан в России.