Задержание чиновника СБУ является продолжением сорванной в 2017 операции НАБУ, - Сытник

Недавнее задержание чиновника одного из отделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве детективами Национального антикоррупционного бюро Украины является продолжением спецоперации Бюро, которая была сорвана в 2017 году.

Об этом в ходе брифинга сообщил директор Бюро Украины Артем Сытник, передает РБК-Украина.

«Вчера был задержан работник СБУ. Это дело является продолжением дела, которое, как вы знаете, было сорвано работниками департамента «К» СБУ в 2017 году. То есть, если кто-то думал, что второе подразделение детективов, где работают офицеры под прикрытием, был разгромлен, то это не так, он продолжает работать. И вчерашнее задержание является показательным. Поэтому, вчерашнее задержание - это продолжение этой операции», - отметил Сытник.

По его словам, чиновник получил 47,5 тыс. долларов. Эти деньги сотрудник СБУ требовал от граждан, которые пытались получить вид на жительство в Украине.

«Вместо выявления этих лиц, вместо привлечения их к ответственности, брал по три тысячи долларов из этих граждан, которые проживают в Украине на основании фейковых документов. Для меня это дело дала ответ на многие вопросы», - отметил Сытник.

Директор НАБУ также отметил, что поддерживает позицию Василия Грицака в данном вопросе.

«Вместе с тем, я хочу сказать, что согласен с его (Грицак, - ред.) публичной позицией, что СБУ должна заниматься теми делами, которыми действительно занимается спецслужба, а не заниматься прикрытием незаконных мигрантов и прикрытием незаконного предоставления гражданства», - добавил Сытник.

Напомним, 24 апреля в Киеве НАБУ задержало на взятке в 50 тысяч долларов высокопоставленного сотрудника СБУ.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Артем Стник заявил, что Служба безопасности Украины сорвала все спецоперации НАБУ. Также Сытник рассказал о негативных последствиях срыва спецоперации. Речь идет об истории, когда 29 ноября 2017 года СБУ задержала агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной Миграционной службы Дини Пимаховой. Агент НАБУ Юрий Боярский пытался передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов.

По версии НАБУ, Дина Пимахова на должности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы, действуя по предварительному сговору с другими лицами (возможно, с должностными лицами СБУ), разработала преступную схему, которая заключается в получении за вознаграждение иностранцами и лицами без гражданства вида на жительство в Украине, а также незаконной выдачи им паспортов и паспортов граждан Украины для выезда за границу Сейчас Пимахову уволено с должности и расследование по ее делу продолжается.