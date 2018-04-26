Центральный суд Николаева по ходатайству прокуратуры продлил домашний арест подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка

Следственный судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко по ходатайству прокурора продлил домашний арест подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка.

Об этом свидетельствует ответ прокуратуры Николаевской области на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами. В итоге судья Заводского райсуда Зинаида Сухаревич отправила подозреваемую под домашний арест в ночное время суток.

Согласно ответу на запрос, 2 апреля Центральный райсуд продлил женщине меру пресечения. Однако прокуратура, которая в судебном заседании ходатайствовала о помещении ее под стражу сроком на два месяца, апелляционную жалобу на решение судьи Заводского райсуда Сухаревич не подавала.

В то же время на вопрос касательно причин, почему на решение судьи Зинаиды Сухаревич об избрании для подозреваемой домашнего ареста не подавалась апелляционная жалоба, в прокуратуре Николаевской области не ответили.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что изменение территориальной подсудности связано с тем, что из Заводского райотдела полиции данное уголовное производство было перенаправлено в следственное управление ГУ Нацполиции в Николаевской области, расположенное на территории Центрального района города, для более компетентного и объективного расследования.

Согласно обнародованному в Едином реестре судебных решений постановлению Центрального райсуда, прокурор в заседании ходатайствовал о продлении домашнего ареста в вечернее время, и возложенных на подозреваемую обязанностей. Также прокурор указал, что для завершения расследования необходимо получить результаты экспертизы и составить обвинительный акт.

Кроме того, указано, что подозрение в отношении женщины при отсутствии результатов психологической экспертизы является обоснованным, подтверждается доказательствами, однако их совокупность на момент продления меры пресечения «существенно не изменилась».

Стоит отметить, что из постановления следственного судьи Заводского суда Сухаревич от февраля, усматривается, что домашний арест избирался для «предотвращения риска укрытия от органов досудебного расследования». Также указано, что на данный момент это риск существует и не уменьшился, в связи с чем «ходатайство подлежит удовлетворению».

Напомним, что ночью 26 марта нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели.

Также ранее сообщалось, что 28 марта глава Центрального райсуда Галина Подзигун избрала женщине меру пресечения в виде содержание под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. При этом Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений меру пресечения в отношении 41-летней женщины, которая сбросила своего 9-месячного ребенка с моста.